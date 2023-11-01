كأس ملك إسبانيا
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0 - 6
ن م
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راداميل فالكاو 8' (جزاء), 16'Sergio Camello 40'بيبي 62', 79'Andrei Ratiu 68'
(ش١ 0-3) (ن م 0-6)

Atletico de Lugones v رايو فايكانوالنتائج والإحصائيات,