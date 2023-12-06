كأس ملك إسبانيا
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
راداميل فالكاو 89'راؤول دي توماس 90' + 4'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

ييكلانو v رايو فايكانوالنتائج والإحصائيات,