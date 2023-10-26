الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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Cameron Puertas 84' (جزاء)كريستيان بورجيس 90' + 4'
Moses Usor 24'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

يونيون سانت جيلوا v لينزير أي إس كالنتائج والإحصائيات,