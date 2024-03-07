Conference League
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0 - 3
ن م
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ميشي باتشوايي 20'Jayden Oosterwolde 84'دوسان تاديتش 90' + 4' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

يونيون سانت جيلوا v فنربخشهالنتائج والإحصائيات,