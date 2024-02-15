Conference League
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2 - 2
ن م
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Mathias Rasmussen 31'غوستاف نيلسون 68'
Fares Chaibi 3'Sasa Kalajdzic 10'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

يونيون سانت جيلوا v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,