دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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Meschack Elia 52'
مانويل أكانجي 48'إرلينج هالاند 67' (جزاء), 86'
(ش١ 0-0) (ن م 1-3)

يونج بويز v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,