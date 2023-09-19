دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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Meschack Elia 33'
Mohamed Simakan 3'Xaver Schlager 73'بنيامين سيسكو 90' + 2'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

يونج بويز v لايبزيجالنتائج والإحصائيات,