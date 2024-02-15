الدوري الأوروبي
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1 - 3
ن م
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Filip Ugrinic 42'
Aurele Amenda 31' (هدف عكسي)Viktor Gyoekeres 41' (جزاء)Goncalo Inacio 48'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

يونج بويز v سبورتنج لشبونةالنتائج والإحصائيات,