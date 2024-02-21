دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 0مجم 3 - 2
ن م
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Anderson Lopes 120' + 2' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 0-0) (و إ 1-0)

يوكوهاما مارينوس v بانكوك يونايتدالنتائج والإحصائيات,