دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 4
ن م
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Takuma Nishimura 17'ريو ميايتشي 43'
Jun Ichimori 8' (هدف عكسي)Gerso Fernandes 37'Hernandes 75', 79'
(ش١ 2-2) (ن م 2-4)

يوكوهاما مارينوس v إنشيون يونايتدالنتائج والإحصائيات,