الدوري الإيطالي
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2 - 0
ن م
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نيكولاس غونزاليس 11'راندال كولو مواني 33'
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

يوفنتوس v مونزاالنتائج والإحصائيات,