الدوري الإيطالي
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1 - 1
ن م
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D. Vlahovic 15' (جزاء)
رازفان مارين 88' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

يوفنتوس v كالياريالنتائج والإحصائيات,