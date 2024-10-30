الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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W. McKennie 31'T. Weah 49'
E. Del Prato 3'S. Sohm 38'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

يوفنتوس v بارماالنتائج والإحصائيات,