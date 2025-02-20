دوري المؤتمر الأوروبي
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3 - 1المجموع 6 - 2
انتهت
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كريستوفر نورمان هانسن 8'خيسوس إيماز باييستي 70'V. Radojevic 76' (هدف عكسي)
ماركو لازيتيتش 17'
(½ 1-1) (انتهت 3-1)

ياجييلونيا بياليوستوك ضد باتشكا توبولاالنتائج والإحصائيات,