الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 0
ن م
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ماثيوس كونيا 33'يورغن ستراند لارسن 56'R. Gomes 85'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

وولفرهامبتون v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,