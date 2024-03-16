كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 3
ن م
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R. Ait Nouri 83'H. Bueno 88'
E. Simms 53', 90' + 7'H. Wright 90' + 10'
(ش١ 0-0) (ن م 2-3)

وولفرهامبتون v كوفينتري سيتيالنتائج والإحصائيات,