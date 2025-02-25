الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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جواو جوميز 18'
R. Sessegnon 1'R. Muniz 47'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

وولفرهامبتون v فولهامالنتائج والإحصائيات,