كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 2
ن م
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نيلسون سيميدو 36'N. Fraser 72'M. Cunha 105' + 5' (جزاء), 105' + 6' (جزاء)
N. Collins 13'نيال موباي 52'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2) (و إ 3-2)

وولفرهامبتون v برينتفوردالنتائج والإحصائيات,