الدوري الأوروبي
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3 - 1
ن م
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نيمانيا بيتروفيتش 66' (هدف عكسي)Mohammed Kudus 70'Tomas Soucek 82'
Petar Stanic 48'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

وست هام v TSC Backa Topolaالنتائج والإحصائيات,