الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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C. Summerville 74'جارود بوين 90' + 2' (جزاء)
كارلوس هنريكي كاسيميرو 81'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

وست هام v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,