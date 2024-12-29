الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 5
ن م
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لويس دياز 30'كودي جاكبو 40'محمد صلاح 44'ترينت ألكسندر أرنولد 54'ديوجو جوتا 84'
(ش١ 0-3) (ن م 0-5)

وست هام v ليفربولالنتائج والإحصائيات,