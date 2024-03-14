الدوري الأوروبي
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5 - 0مجم 5 - 1
ن م
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Lucas Paqueta 9'جارود بوين 32'آرون كريسويل 52'Mohammed Kudus 77', 85'
(ش١ 2-0) (ن م 5-0)

وست هام v فرايبورجالنتائج والإحصائيات,