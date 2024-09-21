الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 3
ن م
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نيكولاس جاكسون 4', 18'كول بالمر 47'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

وست هام v تشيلسيالنتائج والإحصائيات,