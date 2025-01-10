كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 0
انتهت
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B. Hanlan 17'سوني برادلي 27'
(½ 2-0) (انتهت 2-0)

وايكومب ضد بورتسموثالنتائج والإحصائيات,