Conference League
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2 - 3
ن م
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Hassane Bande 35'Bojan Radulovic 90' + 9' (جزاء)
Konstantinos Koulierakis 55'Kiril Despodov 81'براندون 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 2-3)

هيلسينكي v باوك سالونيكيالنتائج والإحصائيات,