Conference League
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2 - 2
ن م
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Hassane Bande 16'Santeri Hostikka 33'
أنغوس ماكدونالد 41'Duk 56'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

هيلسينكي v أبردينالنتائج والإحصائيات,