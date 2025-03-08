الدوري الألماني
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2 - 2
ن م
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S. Skrzybski 30', 46'
J. Leweling 15'E. Demirovic 55'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

هولشتاين كيل v شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,