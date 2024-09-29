الدوري الألماني
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2 - 4
ن م
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S. Machino 30' (جزاء), 50'
O. Marmoush 25', 65'I. Matanovic 47'Tuta 74'
(ش١ 1-1) (ن م 2-4)

هولشتاين كيل v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,