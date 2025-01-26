الدوري الألماني
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2 - 2
ن م
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G. Orban 65'A. Hlozek 90' + 5'
H. Ekitike 26' (جزاء), 71'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

هوفينهايم v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,