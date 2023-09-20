دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 4
ن م
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Joel Tagueu 53', 87'
داميان لي تيليك 30' (هدف عكسي)Min-Ho Yoon 34'In-Sung Kim 39', 49'
(ش١ 0-3) (ن م 2-4)

هانوي v بوهانج ستيلرزالنتائج والإحصائيات,