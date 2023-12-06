دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
Van Nam Dao 53'Tuan Hai Pham 87' (جزاء)
براين لينسن 65'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

هانوي v آوراوا ريد دياموندزالنتائج والإحصائيات,