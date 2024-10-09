دوري أبطال أوروبا للسيدات
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2 - 0
انتهت
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V. Hasund 18'C. Tandberg 88'
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

هامربي آي إف ضد بولتنالنتائج والإحصائيات,