الدوري الأوروبي
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1 - 3
ن م
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Srdjan Hrstic 65'
فريدريك جولبراندسن 16'Kristian Eriksen 24', 86'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

هاكين v مولديالنتائج والإحصائيات,