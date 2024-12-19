Conference League
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2 - 2
ن م
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J. Wilson 64'B. Spittal 70'
S. Platica 21'V. Mudrac 83' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

هارتس v CS Petrocubالنتائج والإحصائيات,