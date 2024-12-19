دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 2
انتهت
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J. Wilson 64'بلاير سبيتال 70'
سيرجيو بلاتيكا 21'فيكتور مودراك 83' (ضربة جزاء)
(½ 0-1) (انتهت 2-2)

هارتس ضد بيتروكوبالنتائج والإحصائيات,