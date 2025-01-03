الدوري الفرنسي
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3 - 2
ن م
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E. Guessand 12'S. Diop 34'غايتان لابورد 45' + 5'
A. Kalimuendo-Muinga 27'A. Truffert 49'
(ش١ 3-1) (ن م 3-2)

نيس v رينالنتائج والإحصائيات,