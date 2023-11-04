كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 3
ن م
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ميتشل بينوك 29'
E. Acquah 9'توم وايت 52'B. Whitfield 72'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

نورثهامبتون v باروالنتائج والإحصائيات,