كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 3
ن م
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ريتشارد بريندلي 38'J. Sanderson 75'
ريان بومان 1', 49', 56'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

نوتنجهام كاونتي v شروسبريالنتائج والإحصائيات,