الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 0
ن م
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كريس وود 27'C. Hudson-Odoi 65'O. Aina 78'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

نوتنجهام فوريست v وست هامالنتائج والإحصائيات,