الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 1
انتهت
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ليفي كولويل 50'
(½ 0-0) (انتهت 0-1)

نوتنجهام فوريست ضد تشيلسيالنتائج والإحصائيات,