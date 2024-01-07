كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 2
ن م
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N. Dominguez 39'M. Gibbs-White 56'
J. Gabriel 25'A. Morgan 27'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

نوتنجهام فوريست v بلاكبولالنتائج والإحصائيات,