الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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N. Milenkovic 87'A. Elanga 90' + 3'
J. Duran 63'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

نوتنجهام فوريست v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,