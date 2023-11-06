دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 3
ن م
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Mohammad Reza Azadi 68'
Igor Golban 7'Oston Urunov 21', 46'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

نساجي مازندران v نافباخور نامانجانالنتائج والإحصائيات,