الدوري الفرنسي
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1 - 2
ن م
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T. Kadewere 39'
نيال موباي 24'ماسون جرينوود 61'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

نانت v مارسيلياالنتائج والإحصائيات,