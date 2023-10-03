دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
Jamshid Iskandarov 52'Jasur Yakhshiboev 58'Doniyor Abdumannopov 88'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

نافباخور نامانجان v مومباي سيتيالنتائج والإحصائيات,