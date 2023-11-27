دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 1
ن م
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Mateus 47'Zafarmurod Abdirahmatov 50'ماركو ستانوييفيتش 68'
Reziq Mohammed Saleh Bani Hani 45' + 6'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

ناساف كارشي v الفيصليالنتائج والإحصائيات,