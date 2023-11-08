دوري أبطال أوروبا
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
ماتيو بوليتانو 39'
David Datro Fofana 52'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

نابولي v أونيون برلينالنتائج والإحصائيات,