كأس ملك إسبانيا
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1 - 1جزاء 1 - 4
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Jose Enrique 22'
كيكي 54' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

ميليلا v آيبارالنتائج والإحصائيات,