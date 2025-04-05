الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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تامي أبراهام 23'لوكا يوفيتش 64'
مالك ثياو 7' (هدف عكسي)M. Kean 10'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

ميلان v فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,