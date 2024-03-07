الدوري الأوروبي
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4 - 2
ن م
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أوليفر جيرو 34'Tijjani Reijnders 44'روبن لوفتوس تشيك 45' + 1'Christian Pulisic 85'
David Doudera 36'Ivan Schranz 65'
(ش١ 3-1) (ن م 4-2)

ميلان v سلافيا براجالنتائج والإحصائيات,